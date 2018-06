A Vicenza 500 stranieri (regolari) in meno nel 2017

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Cala la popolazione e cala soprattutto la popolazione straniera regolare a Vicenza. Mentre è impossibile tracciare statistiche sugli immigrati irregolari presenti in città, che emergono solamente nei casi di cronaca nera, è chiaro che la popolazione immigrata negli scorsi anni si sta lentamente allontanando dalla città. In base ai dati ISTAT, se nel gennaio del 2017 gli stranieri nel Comune di Vicenza erano 17196, a distanza di un anno, ve ne sono 16704, su una popolazione di 111620 al 31 dicembre 2017 (rispetto ai 112198 del 1° gennaio 2017). Un trend diffuso in tutta la provincia e che interessa anche gli altri centri più popolosi del Vicentino