A Vicenza 50 illustratori da tutto il mondo per il concorso “/e·mò·ti·con/” della Piccionaia

Seconda edizione del concorso internazionale per illustratori under 35 ideato e promosso dal Centro di Produzione Teatrale impegnato nella promozione delle nuove generazioni, in collaborazione con Illustri.

OLTRE 50 ILLUSTRATORI DA TUTTO IL MONDO PER IL BANDO DELLA PICCIONAIA “/e·mò·ti·con/ – ILLUSTRA L’EMOZIONE”

Le 21 illustrazioni finaliste saranno presentate il 7 giugno nella sezione Off di “Illustri Festival” di Vicenza, una tra le maggiori vetrine di illustrazione a livello nazionale. In corso i lavori della giuria per la selezione delle 5 illustrazioni vincitrici.

(Vicenza, 20.05.2019) Sono 52 gli illustratori provenienti da tutto il mondo, con un’età media di 27 anni, che hanno partecipato, con 105 illustrazioni complessive, originali e inedite, alla call “/e·mò·ti·con/ – illustra l’emozione”. Dedicato a giovani illustratrici e illustratori under 35 di qualsiasi nazionalità, cittadinanza e provenienza, la call è ideata e promossa dal Centro di produzione Teatrale La Piccionaia in collaborazione con Illustri, l’associazione che organizza a Vicenza la biennale “Festival Illustri”, una tra le maggiori vetrine di illustrazione a livello nazionale. Un progetto pensato per mettere in dialogo arte visiva e teatro, per valorizzare e promuovere i talenti emergenti dell’illustrazione e per sviluppare una riflessione sul significato dell’immagine, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia.

Tema di questa 2a edizione del concorso, la bellezza dell’essere umano nell’espressione delle sue emozioni, che i partecipanti hanno esplorato secondo tre diverse declinazioni: la bellezza dell’essere umano nelle emozioni dello sguardo bambino, la bellezza dell’essere umano come atto di resistenza e motore di cambiamento e, infine, la bellezza dell’essere umano nel rapporto tra le diverse generazioni.

Dei 52 partecipanti, 34 sono italiani (18 dal Veneto, 4 dalla Lombardia, 4 dal Piemonte, 3 dal Lazio, 2 dalla Puglia, 2 dall’Emilia Romagna, 1 dalla Campania) e 20 provengono dall’estero: 3 dall’Iran, 2 da Regno Unito, Russia, Francia e Stati Uniti, 1 da Spagna, Olanda, Croazia, Romania, Lituania, Argentina e Venezuela.

Tra i lavori pervenuti, una giuria composta da due illustratori (Francesco Poroli, presidente di Illustri, e Scarabisso, una dei vincitori della scorsa edizione nonché illustratrice di primo piano in Veneto), due art director (Marco Lovato di Studiomama ed Enrico Bugin) e un operatore teatrale (Sergio Meggiolan de La Piccionaia) ha selezionato secondo i criteri di qualità, creatività e attinenza al tema 21 illustrazioni finaliste, che saranno protagoniste della mostra /e.mo.ti.còn/ che sarà inaugurata il 7 giugno nell’ambito di “Illustri Off” e ospitata, come lo scorso anno, dallo storico negozio di giocattoli De Bernardini a Vicenza. Una mostra itinerante che, dopo la presentazione nel capoluogo berico, durante la prossima stagione teatrale 2019/20 l’esposizione farà tappa nel veneziano e nel padovano presso i teatri gestiti da La Piccionaia.

Proprio in questi giorni la giuria è impegnata nei lavori di selezione delle 5 illustrazioni vincitrici, i cui autori riceveranno ciascuno un premio in denaro pari a 250 euro. Le loro opere saranno inoltre protagoniste delle campagne di comunicazione delle rassegne de La Piccionaia dedicate alle giovani generazioni, all’infanzia e alle famiglie: il festival di teatro urbano “Terrestri d’Estate 2019” di Vicenza e le stagioni invernali “Famiglie a Teatro 2019” all’Astra di Vicenza, al Teatro Villa dei Leoni di Mira (Venezia), al Teatro Comunale di Mirano (Venezia) e al Teatro Ferrari di Camposampiero (Padova).

La cerimonia di premiazione degli autori delle 5 illustrazioni vincitrici si terrà mercoledì 17 luglio a Vicenza durante la seconda edizione del forum “Educare alla bellezza”, che inaugurerà il festival “Terrestri d’estate”. Gli artisti finalisti ma non vincitori del concorso avranno comunque la possibilità di essere coinvolti in progettazioni inedite per illustrare altre attività de La Piccionaia (rassegne, teatro scuola, produzioni varie, progetti…)

I promotori

La Piccionaia è un Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e organizzato nella forma giuridica di Cooperativa Sociale. È una rete di professionisti aggregati intorno a un progetto di promozione culturale, con particolare attenzione alle nuove generazioni: un progetto educativo per raccontare e indagare il mondo contemporaneo ed elaborare nuovi significati attraverso il teatro e i linguaggi performativi con spettacoli, laboratori, eventi performativi, iniziative culturali, azioni di relazione e coinvolgimento attivo del territorio.

Associazione Illustri riunisce illustratori professionisti, giovani emergenti e appassionati dell’arte dell’illustrazione. È un punto di riferimento a livello nazionale che mette in relazione le professionalità, crea occasioni di incontro e propone mostre per valorizzare le eccellenze e promuovere le nuove tendenze. Organizza talk e incontri con gli artisti, nonché il Forum e Illustri Festival, la biennale di illustrazione che si svolge a Vicenza e che rappresenta una delle maggiori vetrine nazionali di illustrazione.