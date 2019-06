A Verona Sgarbi con la prima nazionale di ‘Raffaello’

Mercoledì 5 giugno (ore 21.30) al Teatro Romano, Vittorio Sgarbi presenta in prima nazionale per il Festival della Bellezza di Verona – i Maestri dello Spirito il suo nuovo spettacolo teatrale “Raffello”, che, dopo Caravaggio, Michelangelo e Leonardo racconta un altro dei grandi protagonisti dell’arte italiana.

Accompagnato dalle musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino, e da videoproiezioni, Sgarbi con i suoi sorprendenti salti temporali conduce il pubblico in un percorso illuminante dentro le viscere artistiche e sociali del grande genio del Rinascimento Raffaello Sanzio (1483/1520), di cui nel 2020 ricorreranno le celebrazioni dal cinquecentenario della morte.

Una performance magistrale, che dimostra come artisti antecedenti il nostro secolo abbiano disvelato straordinari fenomeni premonitori della contemporaneità.

Raffaello è considerato uno dei più grandi artisti d’ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi, fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, diede vita ad una scuola che fece arte “alla maniera” sua, il “Manierismo”. Raffaello fu un modello fondamentale per tutte le accademie fino alla prima metà dell’Ottocento, e la sua influenza è ravvisabile anche nei pittori del XX secolo.

“Un tratto dell’artista divide a volte due epoche d’arte”.

La perfezione più alta, l’influenza più inesorabile. Il sex appeal della santità.

“Qui giace quel Raffaello da cui vivo Madre Natura temette di essere vinta e quando morì di morire con lui”. L’uomo che venne scambiato per Gesù.

Festival della Bellezza – i Maestri dello Spirito

Con eventi ideati per il festival, riflessioni in format teatrale, concerti e spettacoli unici e in prima nazionale, teatri sempre esauriti con oltre 50.000 presenze, il Festival della Bellezza è oggi un unicum nel panorama culturale italiano, punto di riferimento per riflessioni sulla bellezza espressa nell’opera di straordinari artisti in scenari storici di grande suggestione architettonica e artistica.

La VI edizione, dedicata al tema “L’Anima e le Forme”,indaga l’espressione artistica dello spirito nelle sue varie espressioni, la musica, la letteratura, la filosofia, la pittura, il teatro, il cinema. Il titolo fa riferimento all’omonimo testo di György Lukács sulle forme del rapporto tra uomo e assoluto. Il festival quest’anno prevede un ulteriore incremento del periodo e degli appuntamenti, in sintonia con l’interesse del pubblico che da anni segue con passione la manifestazione riconoscendone la sua peculiarità.

Promosso dal Comune di Verona, il Festival della Bellezza è organizzato dall’associazione Idem con la direzione artistica di Alcide Marchioro. main partner è Cattolica Assicurazioni, partner sono Banco Bpm e Agsm; media partner è Fondazione Corriere della Sera, radio partner Radio Pico, web partner Spettakolo.it