A Valdagno riapre la piscina coperta

La piscina coperta di Valdagno potrà riaprire i battenti quanto prima possibile.Trovato l’accordo tra la proprietà, la società Immobili e Partecipazioni srl, e il nuovo gestore, la Aquaemotion di Abano Terme (PD) che prenderà in mano l’attività dell’impianto laniero.

Grande soddisfazione è stata manifestata dal Sindaco, Giancarlo Acerbi, che fin dall’estate aveva seguito da vicino la situazione, supportata dal consigliere con delega allo sport, Franco Visonà.

“Ringrazio il Presidente Andrea Donà Dalle Rose e l’Amministratore Maurizio Cornale – ha commentato Acerbi – per aver condotto in modo positivo la trattativa che ha portato all’individuazione di un nuovo gestore. Ringrazio poi la società amministrata da Mattia Dotti che prenderà in mano la piscina di Valdagno. Come Comune, come già fatto anche alcuni anni fa, abbiamo voluto assicurare la massima collaborazione alle parti nell’individuare una soluzione positiva, oltre che per le stesse, anche ovviamente per tutta la nostra comunità e per i tanti frequentatori dell’impianto che in questi mesi mi hanno manifestato la loro preoccupazione. Malgrado qualcuno parlasse di immobilismo da parte del Comune abbiamo sempre seguito la cosa, nella consapevolezza però che era una trattativa tra soggetti privati in cui il nostro ruolo era e doveva essere quello di collaborare e di facilitare il dialogo. La proprietà ha potuto valutare alcune offerte, segno che l’impianto desta comunque un interesse per le realtà del settore. Pur se datata ovviamente, stiamo parlando di una piscina con una dotazione unica nel nostro territorio, in grado di attrarre corsi e appassionati di diverse discipline, dai tuffi all’apnea e la propedeutica per le immersioni. Sono davvero contento per tutti gli appassionati della nostra città e del territorio”.