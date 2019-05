A Valdagno pista ciclabile chiusa per lavori

A partire da oggi, il tratto della pista ciclabile Prien Am Chiemsee tra il Palalido e il Ponte della Vittoria rimarrà chiuso per consentire i lavori di manutenzione e sostituzione della passerella sulla valle Miara.Il completamento dei lavori è previsto per il 14 maggio.Il ponticello in legno è stato realizzato nel 1999/2000, misura 4,15 m ed ha una struttura portante composta da 5 travi in legno con fondazioni in cemento armato. L’intervento previsto riguarderà la sostituzione completa del piano di calpestio con passerella metallica in acciaio Corten, in linea con soluzioni già adottate lungo il tratto Valdagno-Novale. La manutenzione si è resa necessaria in quanto l’azione del tempo e degli agenti atmosferici ha degredato i vari componenti, rendendone necessaria la sostituzione.I lavori sono compresi nel piano complessivo di manutenzione che prossimamente coinvolgerà anche il ponte Prien Am Chiemsee per un costo totale di 135.000 euro.