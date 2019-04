A Valdagno il Social Day

Per la prima volta quest’anno anche Valdagno partecipa a Social Day, progetto nato a Bassano nel 2006 per raccogliere fondi da destinare a progetti di cooperazione internazionale.

L’iniziativa sarà portata a Valdagno da Progetto Giovani, che ha coinvolto nell’iniziativa sperimentale gli studenti dell’IIS Marzotto – Luzzatti, che inserendo Social Day nel proprio P.O.F. ha autorizzato formalmente i ragazzi ad aderire alla proposta.

Social Day si fonda infatti sul coinvolgimento attivo degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore in attività di volontariato che terminano in un fine settimana durante il quale i giovani dei territori aderenti svolgono attività lavorative su base volontaria presso aziende, privati cittadini ed enti pubblici.

Il ricavato di queste attività, retribuite in maniera simbolica dai beneficiari dell’attività stesa, andrà interamente a finanziare progetti di sviluppo e di cooperazione internazionale.

I ragazzi sono stati coinvolti da Progetto Giovani Valdagno in un percorso di formazione sui temi dei diritti, della pace e della giustizia che culminerà venerdì 12 aprile, in una giornata che vede le giovani generazioni coinvolgere il territorio in iniziative solidali.

Durante questa giornata i ragazzi e le ragazze svolgeranno piccoli lavori di volontariato presso un privato, un’azienda, un ente, un’associazione disponibili ad impegnarli nelle loro attività ed eventualmente ad offrir loro una ricompensa.



I ragazzi cercheranno in totale autonomia la realtà presso cui svolgere attività di volontariato. In questa prima fase è pero importante che il territorio accolga il progetto, accogliendo i ragazzi e dando loro l’opportunità di svolgere il proprio impegno di volontariato.

Sono per questo più che ben accette le disponibilità di privati cittadini, di Enti ed Aziende che decidono di affidare piccoli lavori ai ragazzi del social Day. Le attività possono essere di varia natura, ad esempio: fare le pulizie, tagliare l’erba, dipingere staccionate, svuotare garage, intrattenere gli anziani alla casa di riposo, riorganizzare il magazzino, attività d’ufficio, attività agricole ecc.

Progetto Giovani Valdagno sta raccogliendo le disponibilità di chiunque voglia far lavorare i ragazzi. Per “candidarsi” è sufficiente contattare Progetto Giovani Valdagno allo 0445.405308 o scrivere a partecipazione@progettogiovanivaldagno.it





I numeri dell’edizione passata:

Social Day nel 2018 si è svolto i 108 Comuni in tutta Italia, ed ha coinvolto 10.035 ragazzi, che sono riusciti a raccogliere 93.057€, finanziando 1 progetto in Italia, 2 progetti in Africa, 2 nel Sud Est Asiatico, 2 in centro America ed 1 in Medio Oriente