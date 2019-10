A Valdagno Digital Meet: gli studenti insegnano… in piazza

Venerdì 25 ottobreProgetto Giovani Valdagno e 4 studenti dell’IIS Marzotto – Luzzatti, porteranno in piazza una nuova tappa di Digital Meet, il più grande festival italiano dedicato all’alfabetizzazione digitale e rivolto a cittadini ed imprese. Obiettivo dell’iniziativa è far avvicinare tutti i cittadini alla tecnologia, all’innovazione e ai benefici che queste possono portare nel quotidiano.

Dopo la bella esperienza dello scorso anno, anche per il 2019 Progetto Giovani si concentrerà sulle tecnologie locali utili ai cittadini e sul passaggio generazionale di competenze e abilità: in questo caso saranno i più giovani a informare e illustrare 4 servizi digitali rivolti ai cittadini.

Presso il punto informativo che sarà allestito in Corso Italia 63, a Valdagno, tutti gli interessati potranno chiedere informazioni ed essere “accompagnati” all’utilizzo di:

– servizio di informazioni e segnalazioni tramite WhatsApp del Comune di Valdagno;

– copertura WiFi gratuita di alcune zone della Città e modalità di accesso;

– lo SPID – Identità elettronica, cos’è, come si richiede e a cosa serve;

– il prestito di ebook attivato dalla Biblioteca Civica Villa Valle.

Tutte le informazioni sono poi disponibili all’indirizzo https://digitalmeet.it/.