A Valdagno di 46 contagiati resta un ricoverato: tre i decessi

Ancora invariati i dati relativi ai nuovo contagi in città, fermi da alcuni giorni a 46 persone risultate positive al tampone per covid19. Nel frattempo un solo paziente valdagnese rimane ricoverato, mentre salgono a 33 i guariti. 9 sono quindi i valdagnesi sottoposti ancora a regime di isolamento domiciliare e 3 le vittime.Con l’avvio della fase 2 anche a Valdagno molte aziende ed esercizi sono tornati in attività. Sono inoltre entrate in vigore le nuove misure disposte dal recente DPCM firmato lo scorso 26 aprile e dall’ordinanza regionale n.46. Diamo quindi alcune informazioni di servizio in seguito alle numerose richieste arrivate in questi giorni attraverso i canali di comunicazione del comune.