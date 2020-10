A Valdagno annullate le Sante Messe nei cimiteri

In accordo con le Unità Pastorali del Comune di Valdagno e i parroci di riferimento, Don Gianni Trabacchin (Valdagno Centro), Don Matteo Menini (Ponte dei Nori, Piana, Massignani) e Don Antonio Zanella (Novale, Maglio,S.Quirico) il Comune di Valdagno comunica che tutte le cerimonie religiose previste nei cimiteri cittadini per le giornate dei prossimi 2 e 3 novembre, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti, sono annullate.

I cimiteri cittadini rimarranno aperti con il normale orario invernale per consentire a tutti momenti individuali di riflessione e preghiera. Vige comunque il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare la mascherina in presenza di altre persone, mantenendo il corretto distanziamento di almeno un metro.