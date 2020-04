A Valdagno 34 contagiati (3 i decessi)

Nel quotidiano aggiornamento dei dati sull’emergenza sanitaria in corso, oggi si comunica un nuovo caso di contagio in città che fa salire a 34 il totale dei positivi (21 in isolamento domiciliare, 10 ricoveri, 3 decessi).I casi positivi per fasce d’età sono così suddivisi: 8 over75, 8 60-75, 12 50-60, 4 40-50, 2 30-40.

In tema di solidarietà, alle già annunciate raccolte fondi promosse dal Comune di Valdagno, da Progetto Salute Valle Agno onlus e dalla Protezione Civile ANA di Valdagno, si aggiunge anche quella a favore della Protezione Civile Valle Agno alla quale possono essere destinate donazioni tramite l’indirizzo IBAN IT 30 S 08399 60820 000000272119. Causale: Emergenza Coronavirus.