A Valdagno 1.100 borracce agli studenti, contro la plastica

Il Comune di Valdagno e Viacqua completano un importante intervento in campo ambientale con la fornitura a tutti gli studenti dei due Istituti Comprensivi della città di un totale di 1.100 borracce in alluminio. La richiesta, inoltrata all’ente gestore del servizio idrico integrato in città e in altri 67 comuni vicentini, consente così di evitare il ricorso alle bottigliette di plastica, alla luce anche dell’impossibilità di servire acqua in caraffa nelle mense scolastiche, come misura di prevenzione anti-covid.

In questo modo ragazzi e ragazze potranno portare in modo sicuro l’acqua direttamente da casa, senza produrre rifiuti in plastica e senza rischio di contaminazioni.

Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti il Sindaco di Valdagno, Giancarlo Acerbi e gli assessori Anna Tessaro (Istruzione) e Michele Cocco (Ambiente). Per Viacqua era presente la componente del cda, dott.ssa Paola Campagnolo.

Sul fronte di Viacqua, già da tempo sono in corso diverse iniziative volte alla promozione dell’acqua di rubinetto, che l’ente controlla costantemente per garantirne la sicurezza e potabilità.

“L’iniziativa che abbiamo potuto completare grazie al supporto di Viacqua – spiega l’Assessore all’Ambiente, Michele Cocco – lascia una importante impronta ambientale riducendo l’uso di bottigliette di plastica e, di conseguenza, le emissione di CO2. Questo ci allinea anche agli obiettivi siglati con i comuni di valle nel 2016 nell’ambito del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima verso una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030. Allo stesso tempo rispettiamo le disposizioni anti-covid.”



“Insegnare ai nostri studenti che l’acqua di rubinetto è buona e sicura – commenta l’Assessore all’Istruzione, Anna Tessaro – grazie all’immenso lavoro che sta dietro questa preziosa risorsa, significa intervenire sulla cultura e sul senso civico di tutti loro. Significa fornire loro le giuste conoscenze in materia per imparare a non sprecarla e a farne, anzi, un uso sempre più consapevole.”



“Tutto lo sforzo di Viacqua – è il commento del Presidente di Viacqua, Angelo Guzzo – è volto a garantire acqua potabile in tutte le case e nei luoghi della vita quotidiana. Noi assicuriamo controllo costanti su molteplici parametri, oltre ad investimenti continui per una sempre maggiore efficienza del ciclo idrico integrato nei 68 comuni che gestiamo.”