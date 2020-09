A Trissino ricognizione danni per la tromba d’aria

Entro venerdì 11 settembre vanno presentati in Comune i moduli

di indicazione dei danni subiti e di stima del fabbisogno economico per il ripristino

#Trissinononmolla. È il motto, lanciato dal Sindaco Davide Faccio, che accompagna l’azione di ripristino della normalità dopo la rovinosa tromba d’aria abbattutasi sul territorio sabato 29 agosto. Un evento eccezionale che a Trissino ha colpito in particolare le due zone industriali di via del Lavoro e vie limitrofe e di via delle Tezze.

Dopo il sopralluogo del Governatore Luca Zaia di domenica 30 agosto, le operazioni di sgombero e pulizia delle aree sconvolte dalla bomba atmosferica sono partite da subito, come pure la mappatura delle aziende e delle abitazioni private che hanno subito dei danni. Contestualmente, l’Amministrazione comunale ha avviato la procedura formale di ricognizione e quantificazione dei danni conseguenti all’evento calamitoso.

In base alle procedure indicate dalla Protezione Civile, sul sito internet del Comune di Trissino sono pubblicati e sono scaricabili i moduli di segnalazione dei danni subiti, rispettivamente, dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive.

Nel modulo vanno inserite tutte le principali informazioni relative alla propria situazione.

Ai privati viene richiesto di indicare lo stato attuale e una descrizione sommaria dell’immobile, una descrizione generale dei danni, una stima economica del fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione dei beni mobili e degli elettrodomestici).

Idem per le attività economiche e produttive, alle quali viene in aggiunta richiesto di effettuare una stima economica del fabbisogno necessario per il ripristino di macchinari e attrezzature e del prezzo complessivo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

Al modulo compilato vanno allegate le foto chiare di tutti i danni occorsi a seguito dell’evento atmosferico.

La documentazione va presentata entro le ore 12 di venerdì 11 settembre 2020, tramite invio email all’indirizzo danni@comune.trissino.it oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune. Informazioni al numero 0445-499383.

I dati raccolti dalla ricognizione saranno necessari per la quantificazione delle richieste di indennizzo per ristoro dei danni da parte dello Stato, a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.