A Thiene un corso di prevenzione e difesa dal bullismo giovanile

Al via dal 5 ottobre prossimo un corso di prevenzione e di autodifesa contro il bullismo, gratuito e dedicato alla fascia di età più colpita da questa tipologia di problema sociale, ovvero i ragazzi dai 10 ai 15 anni.

L’iniziativa è proposta dall’Assessorato allo Sport che si avvale della collaborazione del m° Roberto Catania, Commissario Tecnico Nazionale Krav Maga USACLI VI Dan, attualmente in servizio presso la Polizia di Stato.

“La Città di Thiene non è immune dal fenomeno del bullismo – spiega Giampi Michelusi, Assessore allo Sport – . Nell’ultimo anno, purtroppo, si sono registrati alcuni casi che hanno reso necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sono stati episodi di violenza, spesso con lo scopo di estorsione o rapina, tra ragazzi e minori thienesi. C’è da presumere che sia, questo, la punta di un iceberg di un fenomeno, presente a Thiene, come del resto sul territorio, che vede troppo spesso i ragazzi inclini a non denunciare per paura, vergogna, timore di ritorsioni o di giudizi, e rassegnati a subire questi comportamenti. Il corso ha l’obiettivo, data l’esperienza sul campo del m° Catania, prima di tutto di educare i ragazzi a riconoscere e a denunciare i comportamenti di bullismo, sia nei confronti propri che nei confronti dei compagni di scuola ed amici, e poi di insegnare, con tecniche semplici ed immediate, le basi dell’autodifesa in caso di aggressione”.

Il corso verrà articolato in quattro lezioni gratuite nei sabati 5,12,19, 26 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle 11.00, tenute nella palestra delle scuole “P. Scalcerle”. I partecipanti dovranno semplicemente presentarsi, con abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica, nei giorni e negli orari delle lezioni.

Per info ci si può rivolgere all’Ufficio Sport del Comune, tel. 0445/804.742.