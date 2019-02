A Thiene il Carnevale raddoppia: arriva la sfilata notturna

E’ tempo di Carnevale anche a Thiene, dove le iniziative in calendario, proposte dalla Pro Loco in collaborazione con l’Assessorato all’Animazione del Centro Storico del Comune e Confcommercio Mandamentale, presentano quest’anno un’assoluta novità per la Città.

Ad aprire i festeggiamenti sarà, infatti, venerdì 1° marzo 2019, l’inedita sfilata notturna con inizio alle 20.00 in centro storico e partenza da piazza Scalcerle ed arrivo in piazza A. Ferrarin.

“La sintonia tra Comune, Pro Thiene e gruppi di carristi, avviata all’indomani della scorsa edizione – dichiara Alberto Samperi, Assessore al Commercio e all’Animazione del Centro – ha gettato le basi per una nuova vita del carnevale thienese ed oggi ne cominciamo a vedere i primi frutti. Con la messa a disposizione di un ricovero stabile dove lavorare, i carristi hanno potuto, infatti, programmarsi ed organizzarsi al meglio ed offrire, oggi, alla Città un Carnevale che segna sicuramente una svolta nella storia della manifestazione thienese. Per la prima volta avremo una sfilata serale al venerdì, che affiancherà, arricchendola, quella tradizionale della domenica pomeriggio. Il nostro obiettivo è di arrivare, nell’arco di 2 o 3 anni, ad un evento di maggiore importanza e grande attrattività sul territorio”.

Saranno undici i carri provenienti oltre che da Thiene, anche da Schio, Schiavon, Rosà, Castelgomberto, Sovizzo e Carmignano di Brenta, che percorreranno Corso Garibaldi, tra coriandoli e stelle filanti, in un’emozionante sfilata allietata dalla partecipazione del Ballo del Sorriso e delle Majorettes di Fara Vicentino e resa più suggestiva dalle luci e dalle musiche.

Speaker della manifestazione sarà Ivano Visonà.

Al termine della sfilata la festa continuerà in piazza Chilesotti con DjSet fino alle 24.00.

Domenica 3 marzo 2019 alle 14.30 il centro di Thiene ospiterà, come da tradizione, la sfilata di carri classica: nove carri provenienti da Thiene, Dueville, Chiuppano, Sarcedo, Schiavon, Montecchio Maggiore e Marano Vicentino, con le Majorettes di Dueville “Palladio Dance” daranno vita ad un pomeriggio di allegria per il divertimento di grandi e piccini. Uno spirito del Carnevale che sarà reso ancora più partecipato grazie ai balli in piazza Chilesotti. La partenza, per questa sfilata, è da Piazzale Divisione Acqui, quindi il corteo percorrerà viale Bassani, corso Garibaldi fino a piazza Scalcerle, da dove farà ritorno. A presentare sarà Giampi Michelusi.

Sia in occasione della sfilata notturna che di quella domenicale sarà funzionante uno stand gastronomico in piazza Chilesotti.

Tutto riservato ai più piccoli il pomeriggio di Martedì Grasso, con inizio alle 14.30 in centro storico e piazza Chilesotti, con animazione, truccabimbi e babydance, organizzato sempre dalla Pro Thiene.

In caso di maltempo, le manifestazioni saranno annullate.