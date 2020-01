A Tezze di Arzignano la 607a festa di S. Agata

Si rinnova a Tezze di Arzignano il tradizionale appuntamento con la processione votiva di Sant’Agata, uno dei momenti più intensi per la comunità cittadina e non solo, considerando la lunga tradizione storico-religiosa legata a questa ricorrenza. Dal 30 gennaio al 16 febbraio. Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore Giovanni Fracasso: “L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento all’Associazione S. Agata e alla Parrocchia di Tezze, per aver saputo mantenere viva una tradizione, orgoglio di tutta la Città”



PROGRAMMA

-Giovedì 30 Gennaio

ore 20.45: chiesa votiva- ” Nel medioevo di Sant’Agata” relatore Dott. Stefano Guderzo, direttore del Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore

-Domenica 2 febbraio

ore 11.30 Piazza Roma – Vernice della mostra di Pittura di Gastone Bertinato .

ore 14.30 Palatezze- XVI torneo S. Agata riservato alla categoria Scuola calcio, organizzato da A.S.D Calcio Tezze.

ore 20.00 chiesa votiva-XXII rassegna di cori parrocchiali “Don G. Allegri” partecipano : Coro parrocchiale Madonnetta di Costo, coro del convento S. Nicolo’ dei Cappuccini di Schio, la Corale S. Cecilia e il Coro Arcobaleno di Tezze.

-Mercoledì 5 febbraio

ore 20.00: Chiesa Votiva-S. Messa con affidamento a S.Agata dei diciottenni.

-Giovedì 6 febbraio:

ore 20.45:Chiesa Votiva – “Emozioni tra le righe” XVII concorso di poesia e prosa, VIII concorso di grafica riservato alle scuole medie superiori della provincia di Vicenza.

-Venerdì 7 febbraio:

ore 20.45 chiesa votiva – “Datevi al meglio della Vita” (Papa Francesco) il vescovo di Derry (Irlanda) Mons. Donal Mckeown dialoga con i giovani

-DOMENICA 9 febbraio:

ore 9.00: Mercatino dei prodotti DE.CO. dell’ artigianato artistico e prodotti tipici regionali a cura dell’Ass. culturale NSV.

Ore 9.30 processione votiva, partenza dalla rocca di Castello con personaggi in costume del 1400 a cura delle associazioni storiche Sant’Agata (Tezze), Città del Grifo (Arzignano), Giuliettà e Romeo (Montecchio) e l’Ass. Tra le Mura (Castello)

-Accompagnamento delle Scuole Campanarie di Castello e di Tezze.

Ore 10.00 apertura del mercatino Medievale.

ore 10.45 chiesa parrocchiale di Tezze, S. Messa Solenne presieduta da Mons. Donal Mckeown Vescovo di Derry (Irlanda) e Mons. Dominic Yeboah Nyarko vescovo della diocesi cattolica di Techiman (Ghana)

ore 14.30 medioevo in piazza. Spettacoli di animazioni di strada,

ore 18.00 spettacolo di fuoco

ore 18.30 concerto della Scuola Campanaria do Tezze in occasione del trentesimo anniversario dalla fondazione.

ore 19.00 vesperi con bacio della reliquia.

DOMENICA 9 FEBBRAIO PRESSO LE TRATTORIE DEL PAESE SARA’ POSSIBILE DEGUSTARE IL TRADIZIONALE MENU’ DI S.AGATA.

Castello di Arzignano: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 visita guidata alla rocca a cura della Pro Loco di Arzignano.

-Lunedì 10 febbraio (sagretta)

ore 20.00 chiesa Votiva S.messa di ringraziamento.

-Mercoledì 12 febbraio

“Il vero sballo: vivere ogni giorno” incontro – testimonianza con Giorgia Benusiglio

ore 9.00 ITT G.Galilei – incontro con gli studenti

ore 20.45 Chiesa Votiva – incontro aperto a tutti.

-Sabato 15 febbraio

ore 20.45 – Teatro Mattarello di Arzignano – la compagnia teatrale La Filigrana presenta ” Le mele e le piume ” Testi de La Filigrana e regia di M. Emanuala Perlotto.

-Domenica 16 febbraio

Palatezze – 4° Camminata di S.Agata: partenza dalle 7.30 alle 10.00 in collaborazione con Passi nel suono.