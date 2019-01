A teatro con “La Trappola” e il Carnevale di Goldoni

Sabato sera in teatro con una commedia di Goldoni: il gruppo teatrale La Trappola, infatti, sabato sera metterà in scena presso il teatro Verdi alle ore 21 “Una delle ultime sere di Carnovale”.

TRAMA

Siamo a Venezia nella casa-laboratorio del vedovo tessitore Zamaria e della sua giovane figlia Domenica, innamorata del disegnatore di stoffe Anzoleto, indaffarata ad accogliere i numerosi ospiti per la cena.

Si festeggia “una delle ultime sere di carnovale”: artigiani e mercanti di tessuti giungono soli o accompagnati dalle consorti.

Scherzano amabilmente, discutono del loro futuro commerciale, amoreggiano, si punzecchiano a vicenda, giocano alla meneghella.

Durante la serata Domenica viene a conoscenza dell‘imminente partenza di Anzoleto per Moscovia, in compagnia dell’eccentrica ed esuberante Madame Gatteau, ricamatrice francese che non vuol cedere allo sfiorire degli anni.

Il sogno d’amore della giovane sembra infrangersi, ma grazie alla solidarietà femminile l’intera vicenda si risolve con un lieto fine a sorpresa…

Quattordici interpreti per un classico del Teatro Veneto nella nostra resa definito:“ Frizzante e sorprendente, divertente e coinvolgente come non mai”.

A caratterizzare l’allestimento la notevole vivacità delle interpretazioni e alcune originali scelte registiche che si avvalgono di momenti coreografici. Il suggestivo e particolare commento musicale, la scenografia ed i costumi curati nei minimi dettagli, completano con eleganza l’intera messinscena.

NOTE DI REGIA

“La commedia ebbe assai successo; chiuse l’anno comico 1761, e la serata di martedì grasso fu per me la più brillante, perché la sala risuonava di applausi, tra i quali si sentiva gridare chiaramente: Buon viaggio! Tornate! tornate senza fallo! Confesso che ero commosso alle lagrime”.

Così Carlo Goldoni scrive nei Memoires in riferimento all’opera autobiografica rappresentata il 16 febbraio 1762 al Teatro San Luca, prima di congedarsi dalla scena veneziana per trasferirsi a lavorare a Parigi presso la Comédie italienne.