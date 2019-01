A spasso per Campo Marzo con un coltello: denunciato un giovane

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, unitamente ai militari del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, impegnati in questo periodo nell’operazione “Strade Sicure”, hanno proceduto nella giornata di ieri ad una serie di controlli in Campo Marzo, nel corso dei quali: D.C., 29enne residente a Castelgomberto, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri e per tale motivo deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma. Inoltre, in prossimità dell’ingresso al parco giochi di via dell’Ippodromo, nascosti dietro ad un muretto, sono stati rinvenuti due involucri adeguatamente confezionati contenenti, complessivamente, 20,70 grammi di marijuana, sottoposti a sequestro.