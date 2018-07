A Sottomarina verrà inaugurata la spiaggia ‘a misura di tutti’

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Mercoledì 25 luglio, alle ore 10, a Sottomarina gli assessori regionali Federico Caner (Turismo) e Manuela Lanzarin (Politiche sociali) inaugurano la spiaggia ‘inclusiva’ dei Bagni Vianello, nell’ambito del progetto per il turismo sociale e senza barriere promosso dalla Regione Veneto lungo l’intero litorale veneto, in collaborazione con le tre Ulss veneziane.

Alla presentazione pubblica della spiaggia ‘certificata’ a misura di anziani, bambini e disabili parteciperanno le associazioni Anffas, Prometeo, Emmanuel, Titoli Minori, Uildm e Sorridiamo Insieme del distretto di Chioggia, il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro, il presidente della Conferenza dei sindaci del litorale veneto Pasqualino Codognotto (primo cittadino di San Michele al Tagliamento), i direttori generali delle Ulss 3, 4 e 5, Giuseppe Dal Ben, Carlo Bramezza e Fernando Antonio Compostella, e i rappresentanti delle categorie economiche e turistiche del litorale.

La spiaggia dei Bagni Vianello, sul lungomare Adriatico di Sottomarina, oltre ad essere attrezzata al meglio per accogliere ospiti disabili e ad avvalersi della presenza feriale di un operatorio sociosanitario, offre la possibilità a tutti di praticare kayak assistito, di giocare con gli animali (pet-therapy) e di sperimentare escursioni con barca attrezzata.