A Sossano “Villeggendo” con Carlotto fa il pienone

Tutto esaurito per la prima serata d’estate a Sossano in Villa Loschi Gazzetta, che ieri sera ha ospitato la rassegna del circuito “Villeggendo” con lo scrittore Massimo Carlotto e il suo “E verrà un altro inverno”. Incontro moderato dalla nostra giornalista Sharon Di Carlo. Il Comune ringrazia Antonio Prando, l’anima di Villeggendo, i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e l’associazione PiùE20, per il supporto fornito: “Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata e a tutti gli ospiti che hanno partecipato”.

MASSIMO CARLOTTO Scoperto dalla scrittrice e critica Grazia Cherchi, ha esordito nel 1995 con il romanzo Il fuggiasco, pubblicato dalle Edizioni E/O e vincitore del Premio del Giovedì 1996. I suoi libri sono tradotti in molte lingue e ha vinto numerosi premi sia in Italia che all’estero. Massimo Carlotto è anche autore teatrale, sceneggiatore e collabora con quotidiani, riviste e musicisti.