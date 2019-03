A scuola di educazione civica a Palazzo Trissino

Gli alunni della classe quinta B della scuola primaria Ghirotti lunedì sono stati ricevuti a Palazzo Trissino, sede istituzionale del Comune di Vicenza, per comprendere da vicino il funzionamento degli organi amministrativi nell’ambito di un progetto didattico sull’educazione civica.

I ragazzi sono stati accolti in sala giunta dal sindaco Francesco Rucco provando l’emozione di sedersi nei posti occupati solitamente dagli assessori: “È importante capire come funziona il vostro Comune e chissà un giorno potreste essere proprio voi ad occupare questi posti impegnandovi per la vostra città. Colgo quindi l’occasione per chiedervi di pensare a proposte per migliorare Vicenza e di continuare a vivere la città partecipando ad iniziative quali la Stravicenza come avete fatto proprio ieri”.

Il sindaco ha poi accompagnato gli studenti nel suo ufficio dove ha fatto loro vedere la bandiera decorata con due medaglie d’oro al valore militare ottenute per la strenua difesa opposta agli austriaci nel 1848 e per la lotta di Liberazione (1943 – 1945).

I ragazzi hanno poi incontrato il vicesindaco Matteo Tosetto e si sono recati infine in sala Consiglio dove hanno occupato i banchi dei consiglieri e dove hanno ricevuto l’accoglienza del presidente del consiglio Valerio Sorrentino.

L’ultima tappa è stata a Palazzo del Territorio, sede del settore servizi scolastici ed educativi, dove l’assessore alla formazione Cristina Tolio, che ha fatto da cicerone lungo tutto il loro percorso mattutino, ha spiegato le attività svolte a favore del mondo scolastico.

Il gruppo è stato accompagnato anche dal consigliere comunale Matteo Reginato.