A Schio riduzione delle corse dei bus

A Schio ridotte ulteriormente le corse del Trasporto Pubblico Locale, in conformità con l’ordinanza regionale che recepisce le misure urgenti di contenimento del Covid-19 contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo. Da domani, mercoledì 18 marzo 2020, saranno sospese le corse della linea D (Schio – Magrè – Ca’ Trenta) e le corse del sabato che collegano Schio a Santa Caterina di Tretto (restano attive solo quelle del mercoledì).

Questa sospensione si aggiunge a quella già in atto – da giovedì 12 marzo a domenica 5 aprile – per le corse scolastiche di tutte le linee vista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe).



Per garantire ai lavoratori la possibilità di raggiungere la Zona Industriale scledense, sulla linea C sono state attivate due ulteriori corse in sostituzione a quelle soppresse (come già accade solitamente nel periodo estivo). Per quanto riguarda la linea C, inoltre, rimangono sempre attive le corse che collegano il centro della città con l’ospedale di Santorso e con Marano Vicentino.

Sempre in ottemperanza all’ordinanza regionale la ditta Conam, alla quale è affidato il Trasporto Pubblico Locale, sottopone quotidianamente gli autobus a una disinfezione straordinaria.