A Schio omaggio a Morricone

Anche Schio omaggia Ennio Morricone. E lo fa con un concerto in programma sabato 18 luglio alle 21 all’Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra. A rendere omaggio al Maestro, scomparso a inizio della settimana scorsa, un quintetto jazz d’eccezione dell’Accademia Musicale di Schio. Il concerto prevede una rassegna delle più famose colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che Morricone ha composto.

«Abbiamo voluto fortemente questo evento per ricordare il Maestro che con la sua scomparsa lascerà un grande vuoto nel mondo della musica e del cinema internazionale – dice l’assessore alla cultura Barbara Corzato -. L’Accademia Musicale di Schio ha accolto fin da subito il nostro invito e ha preparato un concerto unico nella sua originalità».

Ad esibirsi saranno Beppe Corazza, sax e flauto, Gabriele Bolcato, alla tromba, Andrea Tarozzi, al piano, Toni Moretti, al contrabbasso, ed Edoardo Zocca alla batteria. Il concerto si terrà nel rispetto delle misure di sicurezza legate all’emergenza Covid-19 con posti limitati e distanziati. In caso di maltempo si terrà nella chiesa di San Francesco.