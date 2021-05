A Schio Metal in veste classica

La XXX edizione del Girovagando in Musica con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, Consorzio Turistico Valtellina presenta un ricco calendario nel 2021 del Gruppo Caronte con i suoi itinerari alla scoperta dei paesaggi suggestivi più belli d’Europa sul sito www.grupppocaronte.info.

Sabato 29 maggio alle ore 17 alla Fonderia VDP di Schio (Vi), via Lago di Alleghe,39. L’evento del Gruppo Caronte prevede la presentazione del CD “ IL SOLE NERO” dedicato al repertorio metal ed hard rock riletto “in veste classica”, in una location unica: Il Gruppo Caronte con questo progetto si è aggiudicato il Premio Cultura 2020 di Ubi Banca e Rete del dono (www.retedeldono.it).

Con “Il Sole Nero” il Gruppo Caronte propone un repertorio hard rock e metal riletto in veste classica e dedicato in particolare ad artisti come Motorhead, Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Alice in Chains e altri. Il Gruppo con l’aggiudicazione del Premio Cultura 2020, intende unire il mondo della produzione industriale e quello della cultura, entrambi di primaria importanza per le comunità e fortemente penalizzati dalla pandemia Covid-19.

Alberto Martinelli violino

Gabriele Miglioli violoncello

Elena Trovato arpa

Luigi Signori pianoforte e voce

La proposta musicale sarà introdotta, arricchita ed accompagnata dalla narrazione di Cinzia Pasini di Arte con Noi, storica dell’Arte, che racconterà “i metalli” e il loro legame nell’arte. Con la partecipazione straordinaria dell’Artista Giovanni Cappellaro.

La partecipazione all'evento sarà a numero chiuso (massimo 99 persone)

L'amministrazione comunale di Schio e il Gruppo Caronte ti aspettano e s'impegnano a garantire la sicurezza di tutti, in tutti i settori del turismo. Gli eventi verranno realizzati rispettando le normative del DCPM sugli spettacoli dal vivo all'aperto.