A Schio la plastica riciclata diventa staccionata

E’ stata ultimata la posa della staccionata in plastica riciclata nell’area esterna adiacente al Faber Box e agli istituti scolastici. Si tratta di una prassi che il comune di Schio ha intrapreso coerentemente con altre iniziative che vanno in direzione dell’economia circolare e del riutilizzo della plastica proveniente dalla raccolta differenziata. I cittadini possono così toccare con mano i risultati dei comportamenti virtuosi messi in atto differenziando i rifiuti, senza contare che queste strutture durano circa 30 anni contro i 10 di quelle in legno.

Per produrre questo tipo di staccionate vengono usate le plastiche meno nobili o quelle che non sono state separate correttamente tra di loro. Mentre le più nobili (es. bottiglie in PET) sono usate per produrre materiali più raffinati (es. maglioni in pile).

Il costo di fornitura e posa della staccionata e pari a circa 50 euro al metro lineare. Il costo è equivalente a quello di una staccionata in legno di castagno ma il grosso vantaggio è quello della durata e della totale assenza di manutenzione.

La staccionata riciclata ha il certificato “plastica seconda vita” e rispetta completamente le prescrizioni sui criteri ambientali minimi e sul Green Pubbllic Procurement di cui al Decreto 50/2015. Negli anni scorsi sono stati fatti altri interventi di questo tipo tra cui in via Maestri del Lavoro e via del Redentore.