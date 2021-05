Entrerà in funzione domani a Schio il primo autobus 100% elettrico della Provincia di Vicenza dedicato al trasporto pubblico locale. Si tratta di uno dei nuovi mezzi in dotazione a Conam, YuTong full elettric di 12 metri di lunghezza con allestimento urbano, che potrà trasportare fino a 90 passeggeri.

Il nuovo autobus sostituirà uno dei mezzi più vetusti della flotta di Conam e sarà impiegato in tutte le tratte dell’azienda incaricata del trasporto pubblico locale a Schio e nei Comuni associati. Il trasporto pubblico locale assicura una movimentazione media giornaliera di circa 800 utenti collegando Magrè, Cà Trenta, Poleo, S. Caterina, la zona industriale, Torrebelvicino e Marano al centro di Schio attraverso tre linee.

L’acquisto del nuovo autobus 100% elettrico da parte di Conam è stato possibile grazie a un contributo della Regione Veneto di circa 220mila euro su un totale di spesa di circa 500 mila euro.



«Come Amministrazione abbiamo attuato diversi interventi per favorire la sostenibilità ambientale, che passa anche attraverso l’implementazione della mobilità elettrica o ibrida – sottolineano il Sindaco Valter Orsi e l’assessore all’ambiente Alessandro Maculan – . Negli ultimi quattro anni abbiamo rinnovato il nostro parco auto, dotandolo di cinque mezzi elettrici e le linee delle nuove motricità ecologiche sono state portate anche al servizio del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, che si è dotato di cinque mezzi ibridi e uno completamente elettrico. Grazie a una convenzione con Enel X, inoltre, sono state installate in città 6 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, alle quali se ne aggiungeranno altre sei. Ora, grazie al contributo della Regione, di cui Conam è risultata beneficiaria, riusciamo ad aggiungere un ulteriore tassello alla nostra politica di riduzione delle fonti inquinanti anche nel trasporto pubblico locale».

«Il nuovo autobus 100% elettrico zero emissioni è un top di gamma da 422KW/h con un’autonomia di 400 chilometri – ha aggiunto Massimo Fiorese, amministratore delegato di Conam –. Siamo molto soddisfatti di poter vantare questo nuovo mezzo, al quale entro la fine dell’anno se ne aggiungerà un altro sempre 100% elettrico».

I mezzi attualmente in dotazione a Conam per il TPL di Schio e dei Comuni associati sono sette e negli ultimi anni il parco mezzi è stato rinnovato. Nel 2020, infatti, due autobus ordinari da 12 metri sono sono stati sostituiti con due mezzi con omologazione Euro 6D ed è stato sostituito anche il minibus da 19 posti a metano, utilizzato nel servizio di collegamento con S. Caterina, con un nuovo mezzo diesel Euro 6D con capienza di 31 posti.