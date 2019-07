A Schio il grande festival organistico

RITORNA IL FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE DI SCHIO, PRESTIGIOSO APPUNTAMENTO CITTADINO

“Ludus Soni Schio”, Associazione Culturale Musicale di nuova costituzione e il Comune di Schio, hanno presentato il 3 luglio, nella Sala Learning 1, al 3°piano del prestigioso Centro Servizi del Campus “Faber Box”, in Via Tito Livio n.23, il Programma del nuovo Festival Organistico Internazionale di Schio. Promosso e organizzato dal Prof. Giuseppe Piazza per 50 edizioni a partire dal 1963, questo evento ritorna così nel prossimo mese di settembre con una proposta musicale articolata in tre giornate e proprio al Prof. Piazza i Soci Fondatori dell’Associazione hanno affidato il ruolo di Presidente Onorario della stessa.

Due sono gli indirizzi che il Festival intende proporre: da una parte, seguire l’impostazione originaria proponendo concerti d’organo del repertorio classico e contemporaneo che saranno eseguiti da artisti di riconosciuto valore internazionale; dall’altra, novità assoluta in campo nazionale, avvicinare giovani e giovanissimi al repertorio classico, proponendolo in rivisitazioni ed elaborazioni con arrangiamenti mirati e insoliti proposti da giovani talenti musicali del nostro territorio, utilizzando la formula di “Concerti Matinées”, collocati in luoghi di interesse locale, storico, ambientale e culturale.

Filo conduttore, quindi, è dare a giovani musicisti l’occasione di misurarsi con sé stessi in varie possibilità di partecipazione, sperimentando la potenzialità della loro fantasia nel costruire infiniti racconti, promuovendo la conoscenza della musica presso i loro coetanei, invitandoli a mettersi in gioco, predisponendosi all’ascolto.