A Schio consegne a domicilio di fiori, piante e semi

Nei giorni del #iorestoacasa si aggiunge un nuovo “servizio” per gli scledensi, in particolare per gli amanti del giardinaggio o per chi ha un bell’orto da mantenere in ordine. Le giardinerie di Schio, infatti, hanno attivato la consegna a domicilio del necessario per la cura di giardini, orti e terrazzi. Fiori, piante e sementi vengono recapitati, su ordinazione, direttamente a casa dalla Giardineria Drago (3783046827), da Garden Schio (0445511040) e da Manfron l’Evoluzione del Fiore (0445512223 e 3490966908). «L’hobby del giardinaggio e la cura dell’orto, per Schio, sono una sorta di tradizione che molti cittadini portano avanti con passione. In un momento così duro per tutti anche un servizio semplice come questo può diventare un’opportunità per trascorrere questi giorni in maniera più serena a contatto con la natura pur rimanendo a casa e assicurando ai tanti che hanno un orto la possibilità di occuparsene rispettando i tempi della terra – dice l’assessore Katia De Munari, che ha seguito l’avvio di questa iniziativa -. Senza contare che può essere l’occasione per chi finora non hai mai sperimentato il giardinaggio di riscoprire il proprio pollice verde».