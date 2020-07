A Schio cambia la viabilità

A partire da domani 2 luglio via Niccolò Tommaseo, nel tratto che da viale Santa Croce porta a Strada Parco, avrà una nuova viabilità. L’attuale doppio senso che arriva fino a via Aleardo Aleardi, infatti, verrà trasformato in un senso unico con direzione consentita verso Strada Parco.

«Questa modifica porterà diverse migliorie – dice l’assessore ai lavori pubblici, Sergio Rossi -. ll tratto in questione è molto trafficato soprattutto negli orari di punta dei lavoratori che in uscita dalla Zona Industriale si dirigono verso il centro della città. Con l’introduzione del senso unico, quindi, il numero dei veicoli in transito verrà ridotto e si eviterà il sovraccarico del tratto di strada in questione. In secondo luogo, poi, miglioreranno le condizioni di sicurezza per i pedoni perché eliminando il doppio senso di marcia sarà possibile ricavare un percorso protetto e a loro dedicato sul lato a monte di via Tommaseo».

Il “nuovo” percorso pedonale sarà delimitato temporaneamente da delle barriere new jersey. «In questo tratto di strada sono numerosi gli accessi carrai e grazie al senso unico e alla nuova area pedonale verrà migliorata anche la visibilità per quanti si immettono nella via» aggiunge Rossi.

L’intervento di modifica alla viabilità rimarrà attivo, in via sperimentale per tutta l’estate. Nel mese di settembre verranno effettuate delle rilevazioni del traffico allo scopo di valutare gli effetti prodotti dalle modifiche viabilità. Al termine della sperimentazione, verrà deciso se rendere definitiva la nuova viabilità e in caso positivo verrà installata la segnaletica permanente e le colonnine a delimitazione del percorso pedonale protetto.

Nella giornata di giovedì 2 luglio via Tommaseo, nel tratto di strada interessato dalla modifica, sarà chiuso al traffico per permettere le operazioni di posizionamento dei New Jersey e della nuova segnaletica.