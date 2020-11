A Schio attivato un “tamponificio” al lanificio Conte

È in funzione da ieri il centro tamponi Covid-19 allestito al secondo piano del Lanificio Conte di Schio. Uno spazio che il Comune ha messo a disposizione dei medici di medicina generale che accogliendo l’invito della Regione del Veneto si sono resi disponibili a eseguire tamponi.

Non si tratta di un centro ad accesso diretto, rivolto a chiunque, ma esclusivamente per quanti dispongono dell’impegnativa del medico di base per sottoporsi al test rapido. «L’area interna al Lanificio Conte è stata resa disponibile da parte del Comune dopo richiesta delle medicine di gruppo integrate Ascledum e Agape di Schio – dice il vice sindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo -. I medici hanno reputato questo spazio sicuro e idoneo per questo tipo di attività».

«Gli accessi per sottoporsi al tampone avvengono solo tramite nostra impegnativa – sottolineano i medici di base in servizio al centro tamponi del Lanificio Conte -. Nel caso in cui il test rapido risultasse positivo prescriviamo un’ulteriore impegnativa al paziente per sottoporlo al test molecolare. Ad eseguire i tamponi siamo in 21, secondo una precisa turnazione».

Il centro è attivo il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 17, mentre il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 10 alle 13. Ogni giorno, dopo l’utilizzo, viene eseguita apposita sanificazione dell’area.