A Schio assegnati 3.569 buoni spesa

Sono 3569 i buoni spesa consegnati finora dal Comune di Schio ai cittadini che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19, per un totale di 71.380,00 euro. I nuclei familiari a cui è già stato assegnato il sostegno, valido per l’acquisto di alimentari e beni di prima necessità, sono 255 e sono così suddivisi:- 73 famiglie da una persona per un totale di 10.220 euro erogati;- 34 famiglie da 2 persone per un totale di 8.160 euro erogati;- 40 famiglie da 3 persone per un totale di 12.000 euro erogati;- 55 famiglie da 4 persone per un totale di 19.800 euro erogati;- 34 famiglie da 5 persone per un totale di 13.600 euro erogati,- 16 famiglie da 6 persone per un totale di 6.400 euro erogati; – 2 famiglie da 7 persone per un totale di 800 euro erogati;

– 1 famiglia da 9 persone per un totale di 400 euro erogati;

«Per ora l’operazione prosegue senza intoppi grazie al prezioso lavoro degli uffici dei servizi sociali, che stanno esaminando un gran numero di richieste, e dei volontari della Croce Rossa incaricati della consegna dei buoni spesa a domicilio – dice l’assessore al sociale Cristina Marigo – Dal momento che per poter procedere con l’erogazione dei contributi è previsto un iter burocratico che richiede qualche giorno, per i casi più a rischio ci attiviamo immediatamente con la consegna gratuita di generi alimentari in modo da dare una risposta concreta fin da subito a quanti si sono ritrovati senza lavoro e senza liquidità a causa delle restrizioni imposte per il contenimento dell’epidemia».

Le richieste per i buoni spesa ricevute finora dal Comune ai quattro numeri dedicati (0445/691282 – 0445/691291 – 0445/691344 – 0445/691439, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) sono 187, mentre 871 quelle ricevute alla mail buonispesa@comune.schio.vi.it (alcune di queste, però, sono semplici richieste di informazioni). Per quanto riguarda il servizio di spesa e farmaci a domicilio rivolto ad anziani e a persone con fragilità, invece, dal 16 marzo scorso i volontari delle associazioni d’arma scledensi assieme a quelli della Croce Rossa e del Gruppo Salesiani hanno effettuato nei 7 quartieri di Schio 91 consegne per i medicinali e 233 per la spesa.