A Rosà furti in piscina e per strada: via un orologio da 10mila euro

Ieri, nel territorio della Stazione Carabinieri di Rosà, si sono verificati due furti. Il primo, è avvenuto nella notte intorno alle 2.30 dove ignoti si sono introdotti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, all’interno delle Piscine di Rosà. Una volta entrati, hanno forzato una cassetta metallica con all’interno circa 2.000 euro in denaro contante. I carabinieri hanno effettuato il sopralluogo e sono iniziate le prime indagini in attesa di una regolare formalizzazione dei danni.

Il secondo evento si è verificato sempre a Rosà, piazza Mons. Ciffo, dove in mattinata, intorno alle ore 9.30, un 78enne originario veneto ma residente in Toscana, è stato avvicinato da una donna rom che con la tecnica dell’abbraccio, gli sfilava dal polso un orologio automatico in oro marca Longines, modello Flagship, dal valore di circa diecimila euro, per poi fuggire a bordo di un’autovettura condotta da un complice che l’attendeva. L’anziano, a parte lo spavento, sta bene. Sono in corso indagini da parte degli inquirenti bassanesi.