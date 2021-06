A Roana un’estate ricca di appuntamenti per grandi e piccini

Musica, spettacoli, appuntamenti enogastronomici, attività all’aria aperta, serate dedicate allo shopping, incontri letterari: sarà un’estate tutta da vivere a Roana grazie a un ricco calendario di eventi alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e dei prodotti dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Si comincia con “ORI Montagna 24k”, un evento esclusivo che animerà dal 2 al 4 luglio alcune delle frazioni del comune di Roana e il centro di Asiago. Fiori, colori, odori, sapori: la natura dell’Altopiano dei Sette Comuni ci offre moltissimi tesori preziosi. Saranno proprio le eccellenze enogastronomiche del territorio le protagoniste di momenti esclusivi per il palato e per la compagnia con menu ricercati a base di prodotti locali. Nell’ambito della manifestazione saranno organizzate anche due escursioni guidate: venerdì 2 luglio nella “Notte delle stelle dorate” sarà possibile salire in notturna sul Monte Zovetto con Asiago Guide, mentre sabato 3 luglio si terrà l’escursione “Il mattino ha l’Oro in bocca” con arrivo a Baito Erio e degustazione dei prodotti locali. Tra i tanti appuntamenti in programma, sabato 3 luglio dalle 18:00 la Notte d’Oro di Asiago, con l’aperitivo Happy Oro, l’apertura serale dei negozi e la sfilata sotto le stelle nella splendida Piazza Duomo. Domenica 4 luglio si terrà la Corsa all’Oro lungo il tracciato della Vaca Mora alla ricerca di pepite e altri tesori; mentre dalle 9:00 alle 18:30 sarà presente il Mercatino dei colori, sapori, odori e lavori al laghetto di Roana, dove i visitatori potranno ammirare anche numerosi scultori all’opera in prossimità del percorso Selvart. Per concludere, il Golden Gala stellato a Canove, un’esclusiva serata gourmet con gli chef stellati dell’Altopiano.

Sarà sempre Canove ad ospitare, presso la Piazzetta ai Portici vino al Palazzetto, l’annuale Maratona pianistica. Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 20:00, si esibiranno numerose scuole e docenti provenienti da tutto il Veneto. Saranno presenti anche gli studenti della scuola Strana Musica di Roana.

Dal 9 all’11 luglio e dal 16 al 18 luglio ritorna anche Hoga Zait, il festival Cimbro del Comune di Roana con escursioni guidate per tutti, laboratori e spettacoli per famiglie. Tanti momenti per portare grandi e piccini alla riscoperta dei luoghi della tradizione cimbra e di antiche leggende.

Non mancheranno gli incontri letterari presso la Sala Consiliare del Municipio di Canove: giovedì 29 luglio si terrà la presentazione del libro “Una carezza nell’anima” di Francesco Cavallaro, mentre giovedì 5 agosto sarà la volta del volume “Magnabosco – storia, ambiente, uomini, legati a questo cognome dell’Altopiano dei Sette Comuni” di Mariano Magnabosco.

Dalla letteratura al teatro: domenica 6 agosto la fattoria didattica il Cason delle Meraviglie a Tresché Conca diventerà palcoscenico per un giorno. Alle 15:30 è in programma Juliette on the road, uno spettacolo liberamente tratto da Romeo e Giulietta di William Shakespeare.

Dal 26 al 29 agosto, nelle sei frazioni del Comune di Roana si terranno infine una serie di spettacoli itineranti nell’ambito di Cucu, il festival di strada che porterà anche quest’anno numerosi artisti nazionali e internazionali sull’Altopiano dei Sette Comuni.