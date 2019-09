A Roana saranno “emozioni d’autunno”

L’autunno viene celebrato in tutte le sue sfumature e in tutta la sua bellezza nel Comune di Roana con l’evento “Vérben – Emozioni d’autunno” in programma per sabato 5 e domenica 6 ottobre.

Due giornate dedicate a questa stagione affascinante che viene declinata nei sapori della tavola, nei giochi con la natura per i bambini, nell’arte, nella fotografia, nei prodotti tipici della terra e nei suoi colori.

Sabato 5 ottobre il programma vedrà un primo laboratorio per bambini “Baby Land Art” a Mezzaselva, presso il parco SelvArt. Seguirà la visita guidata del parco.

Il pomeriggio le attività si spostano a Roana dove ha luogo l’annuale Sagra di Santa Giustina: dalle ore 14.30 iniziano i giochi di una volta a cura del Comitato Santa Giustina e a seguire i laboratori per bambini a cura di JeEvent Studio “C’erano una volta il re e la regina dei boschi”. Alle 18.30 Vérben saluta Roana con uno spettacolo di musica dal vivo e con “il magico spettacolo delle lanterne volanti”: i bimbi faranno volare in cielo lanterne biodegradabili a simbolo di rinascita dei boschi dell’Altopiano dopo il disastro del Vaia.

Domenica 6 Vérben sarà ospite a Cesuna. Alle ore 10.00 si svolgerà una visita guidata a Malga Zovetto con la possibilità di assistere alla lavorazione del formaggio, mentre presso il Piazzale di Via Vecchia Stazione e all’interno del Pala Ciclamino durante tutta la giornata sarà possibile visitare il mercatino agro-alimentare di prodotti tipici del territorio, ammirare due mostre fotografiche a cura di Fabio Ambrosini Bres e Roberto Costa Ebech dedicate allo splendore autunnale della natura e al VAIA, fare un giro in carrozza per ammirare il foliage nella storica strada del trenino, cavalcare un asinello o conoscere gli alpaca o ancora vivere l’autunno attraverso tutti e 5 i sensi con un percorso-gioco sensoriale.

Nel pomeriggio spazio alla bellezza con performance live di acconciature artistiche a tema autunnale a cura di Stefano Mosele di Studio 95, performance live di scenografia artistica a cura di Giulia Rigoni e Gianluca Bardoa e alle 17.00 grande spettacolo di danza con Luca Dalle Nogare e Ketty Genova, dal titolo “Ri-nascere dal Vaia…può tornare il colore?”.

E non è tutto: per chi volesse risvegliare il corpo e la mente alle ore 10.00 presso il Parco delle Leggende ci sarà una splendida seduta di nature yoga a cura di Chandra Yoga e emozionanti voli in parapendio con Fabio Ambrosini Bres (entrambi su prenotazione ai numeri indicati nella brochure).

Diversi poi i locali che hanno aderito all’iniziativa (trovate l’elenco completo nella brochure ufficiale) che vi delizieranno con menu autunnali pensati appositamente per esaltare i sapori e i prodotti che la nostra terra ci offre durante questi mesi dell’anno.