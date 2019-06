A Rettorgole l’educazione dei piccoli è anche arte e ecologia

A Rettorgole il percorso formativo dei più piccoli comprende anche l’arte e l’ecologia.

Nelle scorse settimane due iniziative hanno riscosso grande partecipazione e successo, confermando la validità di un’offerta educativa che sappia spaziare in vari ambiti.

Alla scuola primaria Collodi è stata inaugurata ufficialmente alla presenza del sindaco Nicola Ferronato la grande opera pittorica “Encausto”, ispirata al mondo di Pinocchio e creata da genitori e alunni della scuola stessa durante il ciclo di lezioni di pittura a cera condotto la scorsa primavera dagli artisti Vico Calabrò e Alessandro Dal Bello, organizzato dal laboratorio interartistico Arteside in collaborazione con Comitato Genitori e Comune. Nell’occasione i bambini hanno potuto orgogliosamente esibire anche le loro creazioni uniche e personali, raccolte in una bellissima esposizione.

Il giardino della scuola primaria e della Scuola dell’Infanzia Giovanni Pascoli ha invece ospitato la Giornata dell’Albero Amico, alla presenza del sindaco Nicola Ferronato, del vicesindaco e assessore all’istruzione Monica Frigo, dell’assessore all’ecologia Paolo Meda e delle responsabili dell’ufficio tecnico Mara Tosin e Chiara Toniolo, con la partecipazione della vice preside Rita Franco. I bambini hanno assistito alla piantumazione di una piccola quercia che ora innaffieranno per farla crescere rigogliosa e robusta: seguiranno le raccomandazioni della simpatica canzoncina che hanno imparato per ricordarsi quanto sia importante amare la natura e non inquinare.

«Meritano un ringraziamento speciale gli operai comunali Pino e Gianluca, che hanno piantato la quercia rispondendo con pazienza e simpatia alle interessate domande dei bambini – racconta il vicesindaco, Monica Frigo -. Iniziative come queste sono in grado di trasmettere loro valori importanti con la forza che solo l’esperienza diretta può avere».