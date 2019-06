A Restena la suggestiva “Tre Valli By Night”

Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Invito tutti a partecipare a questa manifestazione molto suggestiva. Grazie al grande impegno del Gruppo Giovani di Restena potremo riscoprire il nostro bellissimo territorio, sotto la luce della luna”. Appuntamento Venerdì 21 giugno.

Dopo la Camminata per la Vita il Gruppo Giovani di Restena è pronto perla quarta edizione della Tre Valli By Night organizzata in collaborazione con il Nordic Walking ‘Passi nel Suono’ e patrocinata dal Comune di Arzignano, la passeggiata notturna di circa 10 chilometri (con uso obbligatorio della pila frontale) con ritrovo venerdì 21 giugno alle ore 20.30 davanti alla chiesa di Restena. Un appuntamento magico che prevede un affascinante e suggestivo percorso nella natura. Al termine sono previsti bevanda e panino per tutti i partecipanti.

“Il percorso sarà di 10 km e attraverserà le nostre bellissime valli” dichiara Gianluca Dalla Valeria del Gruppo Giovani Restena. “Ricordo che è adatto a tutti, basterà essere provvisti di una pila e per chi lo vorrà si potranno noleggiare dei bastoncini del Nordik Walking. Ricordo anche il momento di ristoro finale. Sarà una bellissima occasione per stare assieme”.

“E’ oramai una classica” aggiunge Chiara Mettifogo del G.G. Restena. “Un manifestazione in notturna e quindi molto, molto affascinante. Sarà una bellissima esperienza da vivere, adatta e aperta a tutti, anche ai bambini. Vi aspettiamo numerosi”.

La quota di partecipazione è di 5 euro

Per partecipare e per informazioni contattare

Salvatore: 3475545989

Riccardo: 3471272953

O consultare la pagina Facebook del Gruppo Giovani di Restena