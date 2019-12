A Restena di Arzignano un 8 dicembre tra mercatini e trail

L’8 dicembre il Gruppo Giovani di Restena di Arzignano organizza una giornata di festa tra mercatini e sport. Nella giornata, infatti, si svolgerà il Restena Trail 20k, con partenza alle 9.30m e per tutta la giornata saranno attivi i mercatini natalizi, dalle 10 in poi. Nel pomeriggio, poi, giochi e attività per bambini e alle 18 un concerto con due cori di bambini. Alle 17.30 la chiusura con l’accensione dell’albero di Natale in piazza.