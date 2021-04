A Recoaro Terme la scuola cambia, da fine ‘800 ad oggi

Sono comparsi nei giorni scorsi sulle vetrine del Centro Culturale Neri Pozza i lavori realizzati nell’ambito del progetto “La scuola cambia”. Nata dalla proposta della prof.ssa Gabriella Santagiuliana, l’iniziativa ha coinvolto insegnanti e studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “U. Floriani” di Recoaro Terme, insieme all’associazione “Ciamar Marso”.Scopo del progetto è raccontare per elaborati ed immagini il mutare della scuola dalla fine dell’800 ad oggi.

Il progetto ha incontrato da subito il supporto dell’Amministrazione Comunale che ha assicurato il proprio supporto nella persona della consigliera delegata Cristina Camposilvan.

“Lo scopo – spiega la consigliere Camposilvan – non è tanto quello del confronto tra passato e presente, ma un invito ed uno spunto di riflessione su come è oggi la nostra scuola. Per noi è stato un piacere affiancare la Dirigente, gli studenti e i componenti dell’Associazione Ciamar Marso. Un ringraziamento va poi al fotografo Domenico Floriani e all’amico Michele Balasso che hanno donato l’allestimento fotografico dell’esposizione.Siamo convinti che sia questo un primo passo verso una sempre maggiore collaborazione reciproca. In campo ci sono già diverse progettualità a partire dal rilancio dell’attività della Biblioteca, passando poi per un nuovo orto dedicato alle erbe aromatiche che sarà ospitato alla scuola di Rovegliana. Con tutti gli Istituti stiamo poi organizzando una giornata ecologica che ci servirà a sensibilizzare attivamente la popolazione verso le tematiche ambientali.”

Grande apprezzamento per l’iniziativa è stato confermato anche dal Sindaco Armando Cunegato, intervenuto all’inaugurazione dell’esposizione.

“Le scuole recoaresi – è il suo commento – si sono evolute nei decenni, affrontando momenti di criticità come il periodo in cui le lezioni si sono dovute tenere nei container posizionati nel piazzale antistante l’Istituto Floriani. All’orizzonte c’è ora la sistemazione della scuola media con l’importante intervento di riqualificazione e adeguamento sismico. Non mancheranno altre iniziative che prenderanno forma nei mesi prossimi a sancire un legame fondamentale tra comune e mondo dell’istruzione e formazione.”