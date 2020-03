Assembramenti di stranieri in città nonostante il divieto (FOTO)

Le foto che vedete ci sono state inviate da nostri lettori o sono state postate sui social. Gruppi di stranieri continuano a sostare in parchi e vie del centro cittadino come se nulla fosse.

Mai come in questo caso le regole devono valere per tutti. Il contagio non conosce classe sociale o etnia. La direttiva è abbastanza chiara sugli spostamenti ed anche per una semplice fugace passeggiata si può essere denunciati. Prima che qualcuno commenti questo breve articolo con l’hastag #abbracciaunostraniero o ci tacci di razzismo la documentazione pubblicata, ricordiamo che la direttiva ha l’obiettivo di preservare la loro e la nostra salute.

Le immagini si riferiscono a via Firenze, piazzale Bologna, Park Verdi, viale Verona