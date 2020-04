A piedi senza dispositivi di sicurezza, in bici senza motivi validi, in autolavaggio: 12 multati

Anche nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

Un 47enne residente a Montecchio Maggiore e un 37enne residente a Brendola, controllati mentre si trovavano alla guida delle rispettive biciclette, non fornivano adeguata giustificazione riguardo la loro presenza in paese.

A Camisano Vicentino i Carabinieri della locale Stazione hanno multato un 49enne ed un 37enne, entrambi residenti in paese, controllati mentre si trovavano all’esterno delle rispettive abitazioni senza indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti o in alternativa un gel igienizzante). Un 27enne, un 25enne ed una 24enne, tutti di nazionalità bosniaca e residenti in paese, venivano sanzionati perché, a piedi, non rispettavano la distanza di sicurezza prevista.

A Noventa Vicentina e Pojana Maggiore i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina hanno multato un 27enne residente a Sossano che riferiva di trovarsi in paese di rientro dall’abitazione della fidanzata dove aveva trascorso la serata. Nel comune di Pojana Maggiore sanzionati un 62enne, un 51enne residenti in paese ed un 25enne residente a Montagnana perché sorpresi in un autolavaggio del comune.