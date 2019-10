A piedi con la droga in tasca, nei guai 19enne

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nella serata del 17 ottobre due pattuglie di militari delle Stazioni di Arsiero e Piovene Rocchette, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato D.M.A., cittadino di Santorso 19enne, operaio incensurato.

Il giovane, sottoposto a controllo mentre si trovava a piedi in via Stamperia a Santorso, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 8 dosi contenenti marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 4 dosi di analoga sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, facendo così scattare nei suoi confronti una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.