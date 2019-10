A passeggio col padrone, cane mangia esca e muore avvelenato

Venerdì sera è morto avvelenato un cane a Fimon: l’animale è morto dopo atroci sofferenze date dall’ingestione di esche con liquido refrigerante. Il cane stava passeggiando, al guinzaglio, col suo padrone. Il triste episodio è stato diffuso tramite sociale il fatto è stato denunciato sul gruppo paesano di Facebook chiedendo a tutti collaborazione per riuscire a trovare il responsabile dell’atroce gesto. Il racconto però ha messo tutti in allarme e c’è già chi consiglia di stare molto attenti perchè recentemente altri cani sono spariti in loco.

Le esche velenose non sono pratiche che riguardano solo il Vicentino, in tutto il territorio nazionale episodi frequenti si susseguono senza tregua e nei luoghi più impensati che vanno dalle campagne, ai boschi, ai parchi pubblici, a farne le spese è raramente la volpe o altri predatori, ma i nostri amici animali, cani e gatti, che muoiono con atroci sofferenze. I bocconi avvelenati non colpiscono solo la specie a cui sono diretti, ma tutti gli individui legati nella stessa catena alimentare. Provocano anche gravi danni all’ambiente. La stricnina, ad esempio, rimane molto a lungo nei tessuti delle vittime, innescando una lunga successione di morti, inquinando suolo e falde acquifere.

Ma non si tratta solo di un problema legato alla salute ed alla vita degli animali, ma anche delle persone: è una pratica illegale, pericolosa, incivile. La presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l’ambiente, in particolare per i bambini. La legge prevede pene dure, ma sorprendere chi pratica questa meschina attività non è facile.