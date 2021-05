A Parco della Pace illuminazione notturna

La riqualificazione del Parco della Pace prosegue con l’integrazione del sistema di illuminazione per rendere fruibile l’area anche nelle ore serali e notturne. La giunta ha infatti dato il via libera alla predisposizione dei sottoservizi per implementare l’illuminazione dell’area verde di via Sant’Antonino.

“Procediamo con la valorizzazione del Parco della Pace – spiega il sindaco Francesco Rucco – dando la possibilità ai cittadini di fruire in ogni momento di questa grande area verde di 630 mila metri quadrati. Per questo motivo abbiamo deciso di migliorare il progetto prevedendo anche l’illuminazione notturna. Un modo per assicurare la piena fruizione del Parco, che potrà essere così vissuto in sicurezza ad ogni ora, anche in vista degli eventi che verranno organizzati”.

Si procederà adesso con la redazione del progetto illuminotecnico e quindi con la fornitura e posa dei sottoservizi. L’intervento avrà il valore di circa 135 mila euro e sarà finanziato con le risorse del Cipe.