A Palazzo Nievo il nuovo consiglio provinciale: primi i civici e Forza Italia sparisce

Marco Guzzonato (PD), Giorgio Santini (PD), Tamara Bizzotto (Lega), Mauro Frighetto (Lega), Giancarlo Acerbi (PD), Antonio Gasparini (Civici), Valter Orsi (Civici), Davide Faccio (Lega), Cristina Balbi PD), Leonardo De Marzo (Civici), Renzo Marangon (Civici), Maria Cristina Franco (Civici), Massimiliano D’Andrea (Lega), Carlo Dalla Pozza (PD), Mattia Veronese (FdI), Matteo Macilotti (Civici).

Questa la composizione del Consiglio Provinciale che esce dalla giornata di voto. Buon risultato per il PD che porta a Palazzo Nievo 5 consiglieri, non sfigura la Lega che ne fa quattro, FdI che laurea il vicesindaco di Noventa Mattia Veronese, mentre i civici incassano il risultato migliore con sei consiglieri più il Presidente Francesco Rucco. Tonfo pesante invece per Forza Italia che perde completamente la rappresentanza in Provincia totalizzando zero consiglieri.