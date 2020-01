A Padova mostra su Belzoni: un gigante veneto tra le Piramidi d’Egitto

“L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi”, la mostra allestita a Padova, al Centro Culturale Altinate San Gaetano (in via Altinate 71) e visitabile fino al 28 giugno, sarà presentata domani, martedì 28 gennaio, alle 17.30, a Palazzo Chiericati.Per l’occasione sarà presente Francesca Veronese, conservatrice del Museo Archeologico – Musei Civici di Padova e curatrice della mostra.

L’appuntamento, inserito nella rassegna “Parole e Musica in Museo”, rientra nell’ambito delle iniziative di presentazione di eventi espositivi, tra cui la mostra in Basilica “Ritratto di donna”, nelle diverse province del Veneto.

La mostra racconta la vita straordinaria di Giovanni Battista Belzoni (1778-1823), cui si deve la nascita della moderna egittologia, a partire dalle sue origini padovane, per approdare al palco polveroso del teatro londinese Sadler’s Wells e proiettarsi, quindi, sotto il sole dell’Egitto. Percorrendo gli spazi espositivi, il visitatore segue le vicende di Belzoni, immergendosi in atmosfere avvolgenti e suggestive. Ricostruzioni di ambienti e tecnologia digitale rendono il percorso emozionante, ma la presenza di preziosi reperti archeologici provenienti dalle più importanti istituzioni italiane e straniere quali ad esempio il British Museum, i Musei Egizi di Torino, di Firenze, di Bologna, i Musei Vaticani e diverse realtà padovane lo rendono decisamente prezioso. Alcuni affondi tematici sulla storia e la cultura dell’Egitto antico aiutano a contestualizzare le scoperte belzoniane, restituendo al visitatore una visione completa delle fasi genetiche dell’egittologia.L’ingresso alla serata è libero. Per info: tel. 0444 1453763, email: segreteria@mostreinbasilica.it.Per informazioni sulla mostra e prenotazioni: 02 92897792 oppure www.legittodibelzoni.it