A Padova il van che ripara gratuitamente le bici e…offre un caffè ai ciclisti

E’ un colorato furgoncino dotato di area meccanica e di macchina per il caffè il cuore di questo progetto, chiamato Support Cyclists On the Road.

“Have a coffee while we check your bike”, un concetto tanto semplice quanto invitante: andare ad incontrare i ciclisti di tutta Europa e offrire loro assistenza meccanica, un sorriso e un caffè.

Il progetto parte proprio da Padova, dove il van sarà due giorni, di fronte a Porta Portello, venerdì e sabato, dalle 8 alle 18.

Sabato, alle 1030, ci sarà la possibilità di pedalare insieme sugli argini della città, ovviamente dopo aver bevuto un buon caffè.

Il Van partirà da Padova il primo marzo e si fermerà, in questa prima fase anche a Milano, Innsbruck, Monaco, Berlino, Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf, Torino e Mantova.

I ciclisti di tutti i generi, dal commuter che pedala in città sino ai cicloviaggiatori e agli sportivi, troveranno un caffè e la possibilità di fare un check up della loro bici, tutto gratuitamente.

Ma il Van sarà anche più di questo: offrirà ai ciclisti un’occasione di incontro, un momento in cui ricevere dei consigli e condividere la propria passione. Il tempo di bere un caffè, e il team controllerà la bicicletta. Se infatti il ciclista sportivo spesso conosce e fa perfettamente manutenzione della propria bici, il ciclista urbano, o chi pedala per piccoli e medi spostamenti, a volte ignora anche l’ABC della meccanica: il Van diventa così un servizio doppiamente prezioso, anche per favorire la mobilità alternativa e diffonderne la cultura, soprattutto nelle grandi città.

Un progetto Made in Italy, come l’azienda italiana Selle Royal che ha ideato e lo supporta, la sui filosofia è proprio quella di “supportare” i ciclisti, e come il caffè che sarà offerto, una raffinata miscela Bristot, preparata con una vera macchina per l’espresso in perfetto stile italiano.

Il team Selle Royal, dotato di due Brompton, le celebri biciclette pieghevoli, racconterà inoltre Padova e le città europee viste dalla sella e organizzerà incontri e piccoli eventi con le comunità dei ciclisti delle varie città, per diffondere la cultura delle due ruote e “supportare”, non solo con le selle appunto, chi sceglie la bicicletta come parte del proprio stile di vita.