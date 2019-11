A Padova c’è DiversAbilmente: contro i luoghi comuni

Appuntamento speciale a Padova lunedì 2 dicembre 2019 dalle ore 8 alle ore 17 organizzato da Esu assieme a Enaip e Athanatos (associazione pedagogica socio-culturale) con DiversAbilmente, che coinvolgerà tutta la città, dal momento dell’inaugurazione con alzabandiera in Prato della Valle per poi dividersi in diverse sedi con una serie di conferenze, con flash mob in Piazza del Municipio e tanti laboratori e workshop.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

DiversAbilMente intende rafforzare le politiche per lo sviluppo dell’accoglienza e della sostenibilità di tutte le persone, attraverso la sensibilizzazione delle giovani generazioni per la creazione di contesti socialmente sostenibili e inclusivi.

Ecco la lettera aperta che delinea il significato dell’iniziativa ed è un invito a partecipare: “Anche se ci incontriamo spesso, non ci conosciamo ancora. Abbiamo nomi e volti simili ai tuoi e coltiviamo desideri e speranze e inventiamo mondi, nei quali il tuo sguardo non ci porti colpa. Noi siamo Andrea, Francesca, Maria e Antonio, siamo uomini e donne con disabilità esiamo parte del mondo. Ogni giorno, facciamo la spesa passandoti accanto. Andiamo al bar per bere un caffè e guardarci attorno. Giochiamo, leggiamo, amiamo, confrontando quotidianamente le distanze dei pregiudizi con quelle dei nostri sogni. Per raccontarvi le nostre storie con le nostre parole, abbiamo ideato a Padova per il 2 dicembre 2019, DiversAbilmente. Una giornata di conferenze, laboratori e workshop nella quale potrai non solo incontrarci, ma finalmente conoscerci”.