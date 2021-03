A Padova 561 insegnanti disdicono vaccino AstraZeneca

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sono 561 le disdette di vaccinazione con Astrazeneca registrate ufficialmente dall’Ulss 6 Euganea, in Fiera a Padova, al termine delle due giornate di sabato e domenica. Le autorità sanitarie avevano cercato di recuperare anche le 742 vaccinazioni sospese in seguito al blocco temporaneo ad Astrazeneca.

In totale, sono stati convocati tramite mail 3.262 insegnanti, per un totale di 2.501 vaccinazioni. Considerando le 501 disdette ricevute ufficialmente via mail, restano fuori dal conto complessivo 200 persone, perchè all’arrivo delle disdette è corrisposto il tentativo di sostituzione con altri nominativi. (ANSA).