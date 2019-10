A Noventa Vicentina una domenica di festa con le specialità agroalimentari dell’area berica

Come ogni anno, in concomitanza con la seconda domenica del mese di ottobre, ritorna la tradizionale “Mostra dei prodotti agroalimentari autunnali dell’Area Berica”, che domenica 13 ottobre trasformerà piazza IV novembre e le vie centrali di Noventa Vicentina in una vera e propria esposizione della produzione agricola locale. “La manifestazione, arrivata ormai alla 33ma edizione, rappresenta un’ottima occasione per conoscere le specialità dell’enogastronomia del nostro territorio – commenta l’Assessore al Commercio e alle Associazioni Paolo Borotto – grazie all’opportunità di incontro diretto tra produttori e consumatori. E’ questo un fine che si coniuga con la promozione in chiave turistica-culturale ed economica della nostra Area Berica, dove le ricchezze della terra si sposano con le bellezze della storia e dell’arte. Un esempio di questo connubio è la magnifica Villa Barbarigo, autentico emblema di Noventa e gioiello della civiltà delle ville venete, visitabile gratuitamente nel corso della giornata, grazie alla collaborazione come guide turistiche degli studenti dell’Istituto Masotto”. Nel corso della kermesse, che vedrà la sua inaugurazione con un convegno d’apertura la sera di venerdì 11 ottobre presso la tensostruttura della Pro Loco, sono previsti diversi momenti di svago e intrattenimento adatti a ogni fascia di età. Al mattino, presso le barchesse ci sarà una mostra dei funghi a cura dell’Ass. Micologica Bresadola; trattori e mezzi agricoli, antichi e moderni, saranno visibili lungo via Palladio; il laboratorio del pane con possibilità di degustazione attende i visitatori in via dei Martiri, mentre il laboratorio del formaggio della “Fattoria Lungargine” si troverà in Largo Rezzonico. A partire dalle ore 16 sarà possibile invece assistere alla trebbiatura; nel pomeriggio divertenti animazioni con Radio Music Free e con artisti e giocolieri; in via Masotto ci sarà il mercatino dei bambini, a cura dell’Ascom, e la pesca di beneficenza in Via dei Martiri a cura della Parrocchia. I negozi saranno aperti nel corso dell’intera giornata e sarà possibile inoltre fermarsi, sia a pranzo sia a cena, presso lo stand gastronomico geM.