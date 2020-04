A Noventa Vicentina si pensa alla rinascita con un video di speranza

Sulle note della canzone “Rinascerò Rinascerai” di Roby Facchinetti, la Fondazione Candida Stefani & F.lli Onlus di Noventa Vicentina propone un video che è un messaggio di speranza, una riflessione su quanto vissuto e soprattutto sugli auspici del dopo emergenza sanitaria. “Complimenti per questo collage di foto e musica – commenta il sindaco di Noventa Mattia Veronese – la realtà della Fondazione Stefani è un segno importante per la nostra comunità, per il nostro tessuto sociale. È nata da un gesto di generosità, dalla cultura di saggi benefattori, si è sviluppata negli anni grazie al lavoro di tante persone. Ora, dopo questa parentesi di “pausa forzata”, la Fondazione è pronta a ripartire…è pronta a rinascere. Questo vale per tante altre realtà…per ognuno di noi, sia in ambito privato nelle nostre famiglie, nelle imprese e attività economiche, nell’impegno delle varie Istituzioni a tutti i livelli”. L’autore della canzone rivolge un pensiero alla sua città, Bergamo. Una città che, suo malgrado è diventata il simbolo della sofferenza, di questa situazione irreale, impensabile: una città deserta, con strade e piazze vuote, saracinesche abbassate, gente isolata e una sorta di paura palpabile. “Un po’ tutti noi abbiamo percepito questa sensazione di incertezza e sconforto – commenta Veronese – un po’ tutte le nostre città, i nostri paesi si sono riconosciuti in Bergamo. Ora è tempo di rinascere, a Bergamo, a Noventa, in ogni parte d’Italia. Non sarà così semplice ed automatico. Tutto questo però dipende da ognuno di noi…è tempo “di rimboccarci le maniche”, è tempo di impegni straordinari, è tempo di cogliere opportunità, è tempo di tornare ad essere comunità”.