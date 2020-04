A Noventa Vicentina il Sindaco partecipa al Consiglio Comunale dei ragazzi in videoconferenza

Ieri pomeriggio, 29 aprile, il Sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese è stato invitato in videoconferenza al Consiglio comunale dei ragazzi, organo eletto tra gli studenti dell’Istituto comprensivo A. Fogazzaro. “Sindaco, Assessori, Consiglieri eletti tra gli studenti sono operativi come in un vero Consiglio comunale – dice Veronese – una esperienza formidabile per questi giovani che vogliono comprendere come operano le Istituzioni prendendo a modello l’organizzazione del Comune…una vera “lezione civica” che va ben oltre la simulazione”. Il loro mandato è iniziato il 19 dicembre scorso con una seduta straordinaria convocata in Aula Magna delle scuole medie (dopo regolari elezioni e una “intensa campagna elettorale” con tanto di presentazione di candidati e programmi). “In quell’occasione – prosegue Veronese – ho avuto l’onore di salutare il “collega Sindaco” neo-eletto Riccardo Gobbi e appoggiare sulla sua spalla destra la fascia tricolore. Da quel momento il gruppo consiliare ha elaborato varie iniziative ed avanzato varie proposte al Comune. La loro attività, grazie al supporto della dirigente scolastica prof.ssa Renata De Grandi e dei docenti, in particolare del prof. Sandro Parolo e del prof. Antonio Zeffiro, è proseguita anche in queste settimane di “chiusura forzata della scuola”. Infatti l’odg del Consiglio comunale di ieri riguardava la relazione delle varie attività fatte da casa e un punto della situazione sull’emergenza sanitaria nel nostro paese. A tal proposito il “collega” Riccardo Gobbi ha chiesto un mio intervento all’assemblea, un aggiornamento su quanto fatto in questo periodo e una riflessione sull’impegno di una intera comunità per reagire ad una situazione imprevista e ancora incerta. È stato veramente un momento importante…la conferma di una scuola partecipe, attenta all’attualità, inserita nella comunità, ricca di proposte formative e didattiche. Come noventani dobbiamo tutti essere orgogliosi del nostro Istituto scolastico A. Fogazzaro. Complimenti a tutti i ragazzi, in modo particolare ai componenti del Consiglio comunale, al mio “collega Sindaco” Riccardo Gobbi, alla Dirigente scolastica Renata De Grandi, al vicepreside Antonio Zeffiro, al prof. Sandro Parolo e a tutti i docenti. Un ringraziamento, soprattutto in questo momento di “lavoro da casa”, va anche alle famiglie degli studenti…ai genitori che hanno saputo interagire in modo straordinario con gli insegnanti per supportare al meglio i ragazzi. Un impegno e una serie di iniziative che continua e che (in accordo con la prof.ssa De Grandi) verranno raccontate alla comunità. Grazie a tutto il mondo della scuola per quanto fatto e state facendo!”

Mattia Veronese